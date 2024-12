Lanazione.it - Giunta, prima seduta col "botto". Via il direttore-sanità, caccia al nuovo. E spoils system sulla ’Partecipate’

E così dopo le conferenze stampa, le presentazioni, le strette di mano e i buoni propositi, è arrivato il momento di mettersi al lavoro. Ieri pomeriggio, pocodelle 16,30, la nuovaregionale presieduta da Stefania Proietti, è entrata nel pieno delle sue funzioni:riunione e prime decisioni per l’Esecutivo. La presidente,al centro, ha alla sua destra il vicepresidente Tommaso Bori e a sinistra l’assessore Fabio Barcaioli. Di fronte, invece, gli altri due assessori Francesco De Rebotti e Thomas De Luca, insieme all’assessora Simona Meloni. Lasi è riunita in forma straordinaria nel pomeriggio a Palazzo Donini con all’ordine del giorno la discussione di atti indifferibili e urgenti a partire dalla variazione al bilancio di previsione 2024/26 anche relative alla spesa sanitaria per l’anno 2024 in vista proprio dell’adozione del bilancio di previsione.