Festival I nostri Miti premiati Giancarlo Giannini e Marco Zurzolo

Leggi su Ildenaro.it

, hanno aperto la prima edizione invernale delteatrale nazionale «I», con lo spettacolo «Penziere e Musica» al Teatro Gloria di Pomigliano d’Arco ( Napoli ), culminato con la premiazione dei due artisti.ha ricevuto il premio per la sezione teatro-cinema, in omaggio ad una carriera che ha attraversato con pari eleganza cinema, teatro, televisione e doppiaggio. «Con la sua voce inconfondibile e la sua presenza scenica magnetica,ha saputo emozionare e far riflettere generazioni di spettatori», recitava la motivazione del premio. Per la sezione teatro-musica, il premio è stato consegnato a, definito un artista capace di «raccontare l’anima di Napoli e del Mediterraneo con autenticità e passione, intrecciando tradizione e modernità in sonorità che parlano direttamente al cuore».