Ilgiorno.it - “Festa per gli altri, prigione per noi”: a Melzo i residenti della Ztl scrivono al prefetto. “Non vogliamo restare bloccati in casa”

(Milano), 24 dicembre 2024 – “Prigionieri“Ztl ‘rinforzata’ in occasione delle manizioni natalizie. Petizione aldeidelle piazze centrali, “intollerabile limitazionelibertà di movimento di molti cittadini. Si riveda il testo”. La raccolta firme, che prosegue, è stata inoltrata per conoscenza anche al comandantePolizia locale Ugo Folchini e al sindaco Antonio Fusè. Che replica al volo: “Alcuni cittadini hanno problemi concreti, si può pensare a qualche aggiustamento. Ma il tema sicurezza è prioritario”. Il fatto. L’isola pedonale totale è stata disposta con ordinanzaPolizia locale per i finesettimana e le giornate festive in cui il centro, da piazzaRepubblica a piazza Vittorio Emanuele a piazzaVittoria, è teatro delle iniziative di “Natale“, che ormai si avvia a conclusione: gli ultimi appuntamenti sono fissato per il 4, 5 e 6 gennaio.