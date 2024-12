Ilrestodelcarlino.it - Fano, il bar Centrale passa di mano: Ricci e Petrucci i proprietari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 24 dicembre 2024 – Non è un bar, ma è il bar per antonomasia della città. Perché al, lungo il Corso, sonote generazioni di fanesi, dai ‘vitelloni’ di un tempo che fu alle nuove generazioni. Ebbene questo locale storico èto da alcuni giorni diperché lo hanno acquistato due personaggi molto noti in città: uno è Giorgio, per tutti il titolare del ristorante Cile’s nella zona mare, personaggio che è in grande movimento; l’altro è il costruttore Paoloche è anche dentro al ‘nuovo’Calcio, altro imprenditore risalito alla ribalta cittadina. Secondo alcuni in questa partita ci sarebbe anche il commercialista Enrico Maria Renier. Ma a sgomberare il campo dalle chiacchiere ci pensa mister Cile’s: “No, no con la nuova gestione non c’entra nulla Renier – dice Giorgio– lui è quello che ci ha seguito tutta l’operazione perché oltre ad essere il mio commercialista seguiva anche la famiglia che ha ceduto”.