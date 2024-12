Ilgiorno.it - Doni in corsia ai piccoli pazienti ricoverati, in ricordo di Giorgia

in, per portare un sorriso ai. Li ha portati l’Associazione 6 luglio che, con il progetto Gioia in, li ha distribuiti ai bambini e alle bambine del reparto pediatrico di Fondazione Poliambulanza. Sono stati consegnati anche i puzzle disegnati da Fabio Vettori, l’ideatore delle “formichine“ (protagoniste del mondo fantastico raccontato nel libro “Un mondo di formiche“) per regalare momenti di spensieratezza ai bambini che, indipendentemente dalla malattia, hanno diritto a ricevere un regalo e a sorridere. Questa iniziativa nasce, infatti, con l’obiettivo di portare un po’ di serenità e calore ai più, ma anche alle loro famiglie e al personale medico. A idearla, l’associazione nata indi, scomparsa prematuramente a 9 anni, il 28 febbraio 2022, per una leucemia.