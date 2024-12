Ilrestodelcarlino.it - Cividale del Friuli e Rimini si sono inchiodate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Non erano partite per stare in testa, nènè - tantomeno - Cividiale. E adesso, dopo una partenza sparata, entrambein panne. La capolista, dopo il big-match in casa con Cantù, ha perso la seconda di fila sul campo di Verona, che ha avuto subito un beneficio dall’arrivo di Zach Copeland (22p) al posto di Pullen, che probabilmente voleva tornare a Napoli, al piano di sopra, e si è visto dal suo impatto. E’ in caduta libera, al quarto stop consecutivo: stavolta la squadra di Pillastrini si è fatta sorprendere da Orzinuovi, salita ad espugnare l’impianto friulano con 29 punti di Jazz Johnson, talento ’incompreso’ a Rieti che ha confermato però il suo valore. Non ne approfitta però Cantù, che dopo il blitz in Romagna poteva consolidare la sua posizione di forza in questo campionato ed invece è crollata in casa contro Udine in un altro scontro di alta classifica.