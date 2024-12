Carnevali elogia Marotta | È il numero uno La carica di presidente è più che meritata

Leggi su Ilnerazzurro.it

Giovanni, amministratore delegato del Sassuolo e stretto collaboratore di Beppeagli esordi della sua carriera, ha espresso grande soddisfazione nel vedere l’ex mentore al vertice dell’Inter.Intervenendo durante il programma “La Politica nel pallone” su GR Parlamento,ha raccontato gli inizi della collaborazione tra l’AD dei neroverdi e l’attuale patron nerazzurro: “Ho iniziato a lavorare concirca 39 anni fa, quando lui era già un direttore sportivo affermato, impegnato con il Monza in Serie B. È stato lui a farmi crescere e non posso che riconoscere in lui il mio maestro. Oggi vederlo alla guida di una società importante come l’Inter è motivo di felicità e un riconoscimento al suo straordinario lavoro. Ritengo che sia il miglior dirigente in assoluto, e questo incarico è la giusta consacrazione”.