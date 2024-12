Ilfattoquotidiano.it - Capodanno senza botto a Napoli. Crollo delle prenotazioni del 50%. Ma la propaganda del sindaco dice il contrario. Fiato alle trombe cominciano i festeggiamenti

, sospesa tra odio e amore, due sentimenti contrapposti, eppure interscambiabili. Due facce della stessa medaglia. Odi et amo, Catullo lova circa 2000 anni fa.é più vecchia, ha 2500 anni. I greci la fondarono nel 475 a.c. e, un po’ privi di inventiva, la chiamarono Neapolis, nuova città. Ho scritto un libretto:, Ti Odio! Sveglia, ci prendono per il culo. (Guida Editori), già due anni, in pieno boom, scrivevo che il distru/turismo avrebbe preso il sopravvento. Manfredi cerca di fare quello che può, ma é come cambiare una ruota di una macchina in corsa.Già nel Quattrocento il filosofo e sacerdote Pievano Arlotto descrivevacome «un paradiso abitato dai diavoli», una definizione che Benedetto Croce fece sua. In epoche più recenti Paolo Sorrentino, nel suo film “Parthenope” dedica un’intera requisitoria ai vizi dei napoletani: Orrendi napoletani.