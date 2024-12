Lanotiziagiornale.it - Busta paga, chi guadagna e chi ci rimette nel 2025 con le nuove detrazioni

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Gli effetti indella manovra non sono soltanto quelli relativi alla riformulazione del taglio del cuneo fiscale e alla conferma delle tre aliquote Irpef. Un’altra novità arriva sul fronte delle, ovvero quelle spese che permettono di avere uno sconto sulle tasse e che riguardano ambiti specifici, come la sanità o i lavori di ristrutturazione edilizia. Con la manovra, nelalcune spese non potranno più essere portate in detrazione poiché sono stati introdotti dei tetti di spesa in base al reddito e anche al cosiddetto quoziente familiare, ovvero un coefficiente che dipende dal numero di figli. Ma chi cie chi ci perde incon le?Come cambiano le: gli effetti inLa rimodulazione delleintroduce di fatto una stretta per i redditi più alti, per i single e per le famiglie senza figli.