Auto contro furgone, morto 73enne, due feriti

Tarantini Time QuotidianoIncidente stradale mortale nella notte a Taranto: un uomo di 73 anni ha perso la vita nell’impatto tra une un’, in prossimità del mercato ortofrutticolo. Stando a quando si apprende, dopo l’impatto, ilalla cui guida c’era il, si è ribaltato.i due giovani occupanti dell’, uno dei quali è stato portato un ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Da chiarire le cause dell’incidente.L'articolo, dueproviene da Tarantini Time Quotidiano.