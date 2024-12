Inter-news.it - Arnautovic lontano dall’Inter e dall’Europa? Avanza una ‘preferenza’ – TS

Markodovrebbe restare all’Inter fino al termine della stagione. Poi, l’austriaco potrebbe decidere di trasferirsi in una squadra che milita nel continente asiatico o americano.IL PUNTO – Marko, molto probabilmente, non passeràal Torino nella sessione invernale di calciomercato. Il calciatore ex Bologna ha delle pretese, in termini di ingaggio, che difficilmente i granata saranno in grado di soddisfare a gennaio. Ecco che l’ipotesi più probabile, da qui al termine della stagione, è che l’austriaco resti in rosa come quarta/quinta punta, in attesa di decidere con calma sul proprio futuro. Nel frattempo, il suo obiettivo sarà quello di provare a lasciare la sua impronta in questa stagione con i nerazzurri.via? Realtà ormai tracciataLO SCENARIO – L’unico dato che emerge con maggior chiarezza è che l’Inter non rinnoverà il contratto di, in scadenza nel 2025.