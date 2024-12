Dilei.it - Anticipazioni de Il Concerto di Natale, chi sono le star dell’evento condotto da Federica Panicucci

Un perfetto connubio di buona musica, solidarietà e cultura: questi gli ingredienti del tradizionaledi, in onda Mercoledì 25 dicembre dall’Auditorium della Conciliazione di Roma. Giunto alla sua 32esima edizione, l’evento saràdae trasmesso in prima serata su Canale 5. Sul palco, numerosi artisti di fama nazionale e internazionale impegnati a sostenere importanti cause umanitarie.Ildi, chigli artisti sul palcoDalla suggestiva cornice dell’Auditorium della Conciliazione di Roma, va in scena la 32esima edizione del tradizionaledi. Alla conduzione dello show troveremo uno dei volti di punta di Mediaset,, che aveva già presentato l’evento lo scorso anno.Fonte: Ufficio Stampa Mediasetsul palco de “Ildi”Tra i cantanti che si esibiranno, invece,presenti moltissimedella musica italiana, come Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali e Omar Pedrini.