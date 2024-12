Ilfattoquotidiano.it - Al via il Giubileo, alle 19 la cerimonia con l’apertura della Porta Santa: attese 7 mila persone, presente anche la premier Meloni. Misure di sicurezza al massimo

Roma è pronta per l’inizio ufficiale del2025.19, Papa Francesco aprirà laBasilica di San Pietro, segnando l’inizio di un Anno Santo dedicato alla speranza, al perdono e alla misericordia. “I Giubilei sono momenti preziosi per riflettere sulla nostra vita, sia come singoli sia come comunità”, ha dichiarato il Papa Francesco, aggiungendo che l’Anno Santo rappresenta un’occasione di ascolto e raccoglimento. Questa sera sono attesi oltre 7fedeli in basilica per ladi apertura e la messa di Natale ed è già schierato un imponente dispositivo diallivelloL’ombra dell’attentato di Magdeburgo incombe sull’evento, spingendo le autorità a rafforzare ledi. 700 unità delle forze dell’ordine sono state dispiegate per presidiare la zona del Vaticano, con controlli capillari, metal detector, nuclei cinofili, artificieri e tiratori scelti.