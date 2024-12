Sport.quotidiano.net - Un Grifone d’assalto. Che derby, che gioia

Leggi su Sport.quotidiano.net

Basta un gol in avvio di Marzierli, favorito da una ’topica’ della difesa di casa, a consegnare ildel "Franchi" al Grosseto. La squadra di mister Gigi Consonni infatti è brava e cinica e conquista l’ottava vittoria di fila lasciando con pungo di mosche in mano quella di Magrini che conosce il quarto stop casalingo consecutivo. L’errore di Achy, pressato da due giocatori maremmani, valeva infatti il vantaggio del Grosseto al 9’. Benucci mette in mezzo per Marzierli che solissimo appoggia da due passi l’1-0 che indirizzerà il match. E’ Ricchi il più pericolo dei bianconeri: al 22’ di testa su cross di Di Paola mette alto. Ma sono gli ospiti ad andare più vicini al raddoppio alla mezzora: Di Paola anticipa Cretella da pochi passi su cross di Addiego Mobilio.teso e con tanti errori anche sotto porta.