Ucciso a colpi di pistola mentre esce dal garage nel Mantovano

AGI - È statocon piùdialla testa Francesco Capuano, 79 anni,stava uscendo con l'auto daldella palazzina a Suzzara, in provincia di Mantova, dove abitava. L'omicidio è stato scoperta dalla figlia dell'uomo intorno alle 9.30. I due dovevano uscire per andare a fare la spesa. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Mantova con i colleghi della nucleo operativo della compagnia di Gonzaga. Capuano, in pensione e incensurato, era originario della Campania e da qualche anno si era trasferito nel