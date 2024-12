Inter-news.it - Tacchinardi: «Josep Martinez è talentuoso. Situazione difficile per Taremi»

Negli studi di Mediaset ha parlato anche Alessio Tacchinardi. L'ex centrocampista si è soffermato sulla prestazione degli attaccanti dell'Inter.DIFFICOLTÀ – Alessio Tacchinardi, ex giocatore di Juventus e Brescia, negli studi di Italia 1 ha commentato la prestazione di Mehdi Taremi che oggi si è sacrificato per la squadra e allo stesso tempo si è divorato un gol da due passi. Queste le parole dell'opinionista a Mediaset: «Per Taremi, giocare anche poco, non è semplice. Non è mai facile non giocare. È stato sempre abituato a essere protagonista. Gli avrei dato un bel sette in pagella all'iraniano. Solo l'assist di Arnautovic merita un otto. Josep Martinez lo vedo, un grandissimo portiere, anche come quello visto a Genova. Non ha paura della pressione».