Si fidanza con una ragazza in vacanza, ma viene arrestato: "Non sapevo fosse illegale". Ora rischia fino a un anno di carcere

Sembrava il tipico amore estivo di una coppia di adolescenti: l’incontro durante unain famiglia, le passeggiate in una città sconosciuta, i primi baci. E la promessa di rivedersi anche dopo il viaggio, a Londra, la loro città natale. Quel sogno d’amore è stato presto interrotto, però, dall’intervento della polizia. Sì, perché lui ha 18 anni e lei invece 17. E a Dubai è. È questa la storia di Marcus Fakana, che oraa undi reclusione negli Emirati Arabi Uniti: “È stato traumatico. Sono stato portato via dall’hotel senza nemmeno che mi dicessero perché. Non mi è stato consentito di chiamare qualcuno, nemmeno i miei genitori. Parlavano tutti arabo e nonquando sarei uscito. Non mi hdato accesso a un avvocato né all’ambasciata“, spiega il 18enne alla CNN.