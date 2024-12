Pronosticipremium.com - Roma, Righetti su Saelemaekers: “La sua fase difensiva lascia a desiderare”

La vittoria per 5-0 contro il Parma dà grande fiducia in vista dei prossimi impegni. Laha vinto e convinto contro una compagine che, almeno guardando i risultati precedenti, rimane ostica sulla carta. I giallorossi hanno dominato in lungo e in largo, con i Crociati che hanno ceduto,mente parlando, anche a causa delle tante assenze. Adesso più che mai, dunque, gli uomini di Ranieri dovranno essere costanti e cercare a tutti i costi di scalare una classifica che ancora non gli sorride. Sicuramente i prossimi due impegni impensieriscono, visto che la squadra della Città Eterna incontrerà Milan e Lazio, ma non dovranno spaventare.Le parole diA parlare della partita è stato Ubaldoa Radionista: “Ladiun pò aquando gioca in quella posizione.