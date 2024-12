Pronosticipremium.com - Roma, Carnevali chiaro: “Ruolo di CEO? Mai avuto contatti”

Leggi su Pronosticipremium.com

La vittoria per 5-0 contro il Parma è passata in archivio e lapuò trascorrere un Natale all’insegna della serenità. I giallorossi sembrano aver ritrovato la retta via anche in campionato, lì dove è ancora necessario risalire la china. Già, perché la classifica è deficitaria e c’è tutto il tempo di tornare nella parte sinistra di quest’ultima. I capitolini staccheranno la spina in questi giorni di festa per poi pensare alla partita contro il Milan, in programma domenica 29 dicembre alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza. Un match complicato, contro un avversario che va però a fasi alterne.Al tempo stesso, però, la Lupa starebbe facendo i conti con la situazione legata all’arrivo del nuovo. Lina Souloukou ha lasciato il club lo scorso settembre, con i Friedkin che non sono ancora riusciti a trovare un degno sostituto per colmare questa casella.