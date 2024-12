Bergamonews.it - “Ragazzetta sciagurata”, il post dell’ex assessore indigna il Cai: “Chi attacca Ottavia disprezza il coraggio”

Fonteno. “alla quale l’esperienza non ha insegnato nulla!”. Così Massimo Bessone, exall’edilizia pubblica di Bolzano, ha definito in unsu FacebookPiana, la speleologa di 32 anni rimasta intrappolata sabato scorso nella grotta di Bueno Fonteno, ed estratta dopo 80 interminabili ore da un team di 130 persone impegnato nelle operazioni. Un team como da uomini e donne del Soccorso Alpino, medici e infermieri.“Personalmente sono contento che questa ragazza sia potuta tornare a casa per riabbracciare i genitori – scrive Bessone – e lo sarò anche quando, una volta guarita, se vorrà rientrare nella grotta, troverà una fila di italiani che la prenderanno a ‘calci nel sedere’ per insegnarle a vivere nel rispetto di tanti professionisti che rischiano la vita per salvarla e di chi paga le tasse e attende una visita medica all’ospedale da mesi e vede i soldi utilizzati in questo modo invece che per la sanità!”.