Per voi le feste saranno così Oroscopo di Ada Alberti per i giorni di Natale | le sue previsioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

Cosa ci riserva questo2024? Anche quest’anno siamo arrivati alle tanto attesenatalizie, momento da trascorrere in famiglia, in relax e, si spera, in serenità. Ma cosa dice l’? Adaa “Mattino 5 News” ha dato le sueastrologiche proprio per la settimana che va dal 23 al 29 dicembre.Durante la puntata del programma condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi l’esperta ha rivelato cosa c’è in serbo per i vari segni zodiacali. Amore, lavoro, amici e tanto altro, ecco cosa dicono le stelle per questa settimana ricca di incontri, momenti di raccoglimento e.Leggi anche: “Chi vivrà ottimidi”.Paolo Fox, i segni migliori in questeLa settimana 23-29 dicembre per i diversi segni zodiacaliL’Ariete, segno di fuoco, avrà una settimana intensa, con importanti opportunità professionali.