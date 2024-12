Quotidiano.net - Per il 2025 investimenti fino a 515 milioni: "Miglioreremo anche i prodotti a marchio"

Leggi su Quotidiano.net

CONAD, IN UN ANNO di lenta ripresa in un contesto fragile, ha continuato a crescere, come fa da 15 anni. "Confermiamo il piano ditriennale 2023-: nel 2024 abbiamo investito 727di euro, la previsione di investimento per ilè di 515di euro. In questo triennio investiremo quasi due miliardi di euro per l’ampliamento e il miglioramento della rete, l’innovazione dei formati distributivi e deimdd, cioè aConad, l’introduzione di nuovi servizi per i clienti, la digitalizzazione e l’adesione ai principi di sostenibilità", spiega Mauro Lusetti, Presidente di Conad. "Chiuderemo l’anno con un fatturato complessivo superiore ai 21,1 miliardi di euro. Nel periodo 2015 – 2024 siamo cresciuti del 70%, passando da 12,1 a 21,1 miliardi di euro. La quota di mercato è stabile, al 15%: abbiamo mantenuto la posizione nonostante la crescita di altre tipologie distributive, come il discount.