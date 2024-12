Anteprima24.it - Montevergine si sveglia imbiacata: ora tocca alla città

Tempo di lettura: 2 minutiLa giornata dell’antivigilia di Natale si sta aprendo, all’Osservatorio Meteorologico di, con una moderata nevicata.La temperatura è di -0.1°C. Sul Partenio- dicono gli esperti da qualche giorno- sono in atto precipitazioni di moderata o a tratti forte intensità, in un contesto caratterizzato da una ventilazione sostenuta da WSW. In vetta, è stata registrata una raffica di ben 65 nodi. All’Osservatorio, sono caduti 32.6 mm. Il quantitativo di pioggia mensile ha superato di slancio la soglia dei 200 mm, quello annuale i 1600 mm. Le temperature sono aumentate, ma solo temporaneamente; nelle prossime ore, caleranno in maniera sensibile e tornerà la neve, a partire da quote via via piu basse. E’ l’inizio di un periodo a tinte prettamente invernali, destinato a protrarsi sino al giorno del Santo Natale.