MaritatoAssotutela | Congratulazioni a nuovo capo Dap Di Domenico 

“L’Associazione Assotutela intende esprimere le più sentiteper il prestigioso incarico alla Dottoressa Lina Di Domenico, nominatadel Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria”.Lo dichiara, in una nota stampa, il presidente di Assotutela Michel Emi Maritato.“Una ruolo autorevole e prestigioso, un impegno istituzionale tanto importante quanto delicato nell’interesse della nazione tutta: sopratutto, in questo periodo di incertezza storica, infatti ilDap rappresenta una grande speranza per il nostro Paese, una speranza di lealta’, competenza, e apertura alla collaborazione per il pubblico interesse. Dunque, desidero rivolgere i miei piu’ cari auguri di buon lavoro per questo raggiungimento superlativo che la dottoressa di Domenico saprà svolgere con professionalità e competenza” conclude la nota.