Le 10 terme più affascinanti d’Europa

Le acque termali hanno rappresentato fin dall’antichità un punto d’incontro tra cultura, benessere e socialità. Dai rituali purificatori degli antichi greci alle monumentaliromane, fino agli eleganti stabilimenti della Belle Époque, l’Europa custodisce un patrimonio termale di inestimabile valore. Le proprietà terapeutiche di queste acque, naturalmente ricche di minerali e oligoelementi, sono scientificamente riconosciute per il trattamento di numerose patologie, mentre l’immersione in acque calde favorisce il rilassamento profondo del sistema nervoso e muscolare.di Budapest, UngheriaNel cuore della capitale ungherese, i Bagni Széchenyi rappresentano il più grande complesso termale. Costruiti in stile neo-barocco nel 1913, questi bagni pubblici ospitano 18 piscine di diversa temperatura in un palazzo che ricorda la magnificenza dell’impero austro-ungarico.