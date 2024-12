Calciomercato.it - Lautaro, un mese e mezzo: risuona l’allarme prima di Inter-Como

Laparte di stagione del capitano nerazzurro è stata al di sotto delle aspettative: appena 6 i gol messi a segno in 20 presenzeUnè tanto, forse tantissimo per un attaccante. A maggior ragione per uno del calibro diMartinez, capocannoniere della scorsa Serie A – stravinta dall’della quale è capitano – nonché dell’ultima Copa America che ha visto trionfare proprio la sua Argentina.Allarme: a secco di gol da un(LaPresse) – calciomercato.itA poche ore dalla sfida col, che la squadra di Inzaghi è obbligata a non fallire per rispondere a Napoli e Atalanta rimanendo agganciata al treno Scudetto, in casaMartinez. Nello specifico riemerge un dato negativo sul numero 10 nerazzurro, che mette di nuovo in evidenza la sua preoccupante astinenza da gol.