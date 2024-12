Kraven – Il Cacciatore | calo del 72% nel secondo weekend meglio di Joker | Folie à Deux e The Marvels

Leggi su Cinefilos.it

– Ildel 72% neldie TheA poco più di una settimana dal suo arrivo al cinema, sembra che tutti si siano già dimenticati di– Il. Ovviamente, non sorprende, visto che non sono state molte le persone che hanno effettivamente guardato il film Marvel prodotto dalla Sony Pictures lo scorso. Tuttavia, se la Sony sperava che i fan si presentassero per assistere all’unica caccia diprima delle vacanze, i dirigenti dello studio devono essere rimasti molto delusi.Con undel -72% nel– Ilha incassato solo 3,1 milioni di dollari. Ciò porta il totale nazionale a 17 milioni di dollari e, se si considerano i numeri all’estero, ha guadagnato solo 42 milioni di dollari in tutto il mondo.