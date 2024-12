Zonawrestling.net - Ivar rivela il nuovo ruolo al WWE Performance Center:”Amo insegnare e produrre”

non si limita a dominare sul ring, ma sta lasciando il segno anche dietro le quinte del WWE. In un’intervistatrice con Chris Van Vliet, la star della WWE ha condiviso di aver assunto un, aiutando ad allenare e guidare la prossima generazione di wrestler, in particolare quelli che adottano il suo stile da “big guy”: “Ogni settimana sono ale gestisco una sorta di classe per ‘grandi’, ed è qualcosa di molto utile e gratificante per me,” ha detto. “Amoe amo l’idea di.”“attualmente tiene una “classe per big guy” al WWEuna volta a settimana. Ha nominato Oba Femi, Hank & Tank e altre persone che ha aiutato. Gli piacerebbe diventare un coach o un produttore una volta terminata la carriera sul ring.