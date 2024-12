Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio debutta al secondo posto nelle classifiche USA

con un’ottima accoglienza negli Stati Uniti, piazzandosi alnella classifica settimanale per i giochi più venduti. Il nuovo titolo di Bethesda e MachineGames è quindi riuscito a piazzarsi subito dopo Call of Duty: Black Ops 6, gioco di Activision e di conseguenza di Microsoft.Il lancio ufficiale deè avvenuto il 9 dicembre 2024, con accesso anticipato dal 6 dicembre per i possessori dell’edizione Premium. Come rivelato da Mat Piscatella, i dati raccolti nella settimana terminata il 14 dicembre mostrano che il titolo con protagonista Indy ha ottenuto ilper ricavi, un risultato significativo considerando la concorrenza di Call of Duty: Black Ops 6, leader assoluto del mercato da ottobre.Un dettaglio interessante riguarda la metodologia della classifica, visto che i ricavi includono solo le vendite tradizionali, escludendo di conseguenza le vendite digitali e di conseguenza anche le entrate derivanti da Xbox Game Pass (attraverso il pass di espansione), servizio che ha sicuramente contribuito alla popolarità del titolo.