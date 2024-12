Ilrestodelcarlino.it - Il ruolo dei tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Ieri si è celebrata la Giornata nazionale deidi(Tslb), un profilo professionale che rientra tra le “Professionie” (afferente al Dipartimento Assistenziale Tecnico e Professionale) poco conosciuta ma in forte e continua evoluzione. Specie nelle aziendee ferraresi in cui, nell’ambito del processo di unificazione, è stato intrapreso un innovativo percorso di riorganizzazione della rete diagnostica diterritoriale, che si basa su modelli innovativi e approcci trasversali, valorizzando il lavoro in team e le competenze professionali e utilizzando anche la telemedicina. "Si tratta – spiega una nota – di una stretta collaborazione tra professionisti, in particolare tra infermieri ediche consente di garantire test diagnostici affidabili, tempestivi e facilmente fruibili, con vantaggi diretti per i pazienti e per i professionisti coinvolti, rendendo l’assistenzaa più rapida ed efficiente attraverso un proficuo “dialogo” tra ospedale e territorio".