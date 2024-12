Lettera43.it - Il premier slovacco Fico incontra Putin: è il terzo leader dell’Ue a farlo dal 2022

Ildella Slovacchia, Robert, antieuropeista e filorusso, ha visitato il Cremlino domenica, diventando ildi uno Stato membroa recarsi in Russia dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina, avvenuta nel febbraioha seguito le orme delungherese Viktor Orbán, che hato Vladimira Mosca all’inizio di quest’anno, e del cancelliere austriaco Karl Nehammer, che si è recato nella capitale russa nell’aprile del. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato chesi è recato in Russia per una «visita di lavoro» e ha avuto un incontro privato condomenica sera, ma non ha fornito dettagli specifici sul contenuto dei colloqui.Le tensioni trae Zelensky dopo la decisione ucraina di interrompere il transito del gas russo «Vale la pena notare che non hanno rilasciato dichiarazioni congiunte o risposto alle domande dei media», ha sottolineato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un post su X, in cui commenta l’incontro tra