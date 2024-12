Movieplayer.it - Il gladiatore 2 è diventato realtà anche grazie allo streaming: parola di Ridley Scott

In un Botta & Risposta con Christopher Nolan,spiega che Il2 è stato possibilealla popolarità indel primo film. Da Tron: Legacy a Top Gun: Maverick Hollywood ci ha ormai abituato a farci vedere dei sequel realizzati decenni dopo il debutto del primo capitolo. Seguiti che possonoassumere le forme dei cosiddetti "legacyquel", come nel caso di Star Wars: il risveglio della Forza o di Ghostbusters: Legacy. Queste operazioni a volte portano molte soddisfazione - sotto forma di centinaia di milioni di dollari - nelle casse di chi le produce con stratosferiche performance non sempre prevedibili o scontate. Proprio come nel caso del secondo film citato nell'apertura di questo articolo che ha riportato sul grande schermo Tom Cruise .