Galleria dell'Accademia, ingresso gratuito per la Domenica al museo

Firenze, 23 dicembre 2024 -5 gennaio ladi Firenze apre le porte gratuitamente grazie alla “al”, l'iniziativa del Ministeroa Cultura che consente l’ai musei e ai parchi archeologici statali ogni primadel mese. Ilsarà aperto con orario continuato dalle 8.15 alle 18.50 (ultimoalle 18.20). Lunedì 6 gennaio 2025, inoltre, in occasione'Epifania laeffettuerà un'apertura straordinaria – con il medesimo orario e le regolari tariffe. Grazie alla #, in questo primo fine settimana del 2025 sarà possibile ammirare gratuitamente le collezioni permanenti delfiorentino – il David e i Prigioni di Michelangelo Buonarroti, la collezione di moi in gesso di Lorenzo Bartolini e del suo allievo Luigi Pampaloni, i dipintia tradizione pittorica fiorentina medievale e rinascimentale.