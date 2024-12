Ilrestodelcarlino.it - Furti sui colli a Bologna: un gruppo di controllo di vicinato per fermarli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 dicembre 2024 – Se da un lato inelle case suicontinuano a turbare la quiete dei residenti, dall’altro oggi esultano i membri del comitato di cittadini Comi: nel pomeriggio è stato infatti firmato dal comandante della Polizia Locale Romano Mignani, alla presenza dell’assessora alla Sicurezza Urbana Integrata Matilde Madrid e di presidente e vice di Comi, Francesco Cicognani Simoncini e Annamaria Cesari, il patto di collaborazione con l’associazione per l’attivazione di undidiper la zonanare e pedenare dei quartieri Santo Stefano, Porto-Saragozza e Savena. Il patto rientra nel progetto “di”, approvato dalla Giunta comunale nei mesi scorsi a seguito della stipula del protocollo con la Prefettura. Anticipa Comi: “Questo è un primo passo verso la realizzazione di un progetto sicurezza a 360 gradi, che proseguirà con l’installazione di un sistema di telecamere a partecipazione pubblica e privata, per permettere alle forze dell'ordine un monitoraggio di una parte della città al momento poco presidiata, a differenza del centro storico e della prima periferia, in quanto remota”.