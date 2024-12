Thesocialpost.it - Dramma in Italia: bimbo precipita dalla seggiovia sotto gli occhi del padre

Oggi, lunedì 23 dicembre, un bambino di sette anni è caduto da unasul Monte Pora, situato a Castione della Presolana, in provincia di Bergamo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario del 118. Sebbene il piccolo abbia riportato delle ferite, le sue condizioni non sembrerebbero gravi.Il bambino, residente nella provincia di Milano, si trovava in compagnia delquando, improvvisamente, èto da un’altezza di circa due-tre metri. Fortunatamente, la neve presentedi lui ha attutito l’impatto. I soccorsi sono stati subito allertati. La centrale operativa dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto medici e paramedici in tempi rapidi. Nel frattempo, laè stata bloccata per permettere aldi raggiungere il figlio.