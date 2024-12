Sport.periodicodaily.com - Dobbiaco Pronta per un “White Christmas” e il 19° Tour de Ski

, sotto una splendida coltre di neve, si prepara ad accogliere le gare del 19°de Ski presso la Nordic Arena in Alta Pusteria. Da sabato 28 dicembre 2024, le piste perfettamente innevate e un paesaggio da cartolina ospiteranno i migliori atleti del mondo per una serie di gare spettacolari.Un Programma Ricco di Sfide AvvincentiLa manifestazione inizierà venerdì 27 dicembre alle ore 18 con la cerimonia di apertura, seguita da quattro giorni di competizioni che coinvolgeranno i migliori fondisti del mondo:Sabato 28 dicembre: Sprint in tecnica libera (qualificazioni e finali).Domenica 29 dicembre: Mass Start in tecnica classica (15 km donne, 15 km uomini).Martedì 31 dicembre: Individuale in tecnica libera (20 km uomini e donne).Mercoledì 1 gennaio 2025: Pursuit in tecnica classica (15 km uomini, 15 km donne).