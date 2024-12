Lanazione.it - D’Aversa ci crede: "I ragazzi hanno lottato"

Leggi su Lanazione.it

Nessun punto sotto l’Albero di Natale, ma sicuramente la consapevolezza di un percorso che sta portando tante soddisfazioni in casa azzurra. "La squadra ha fatto un’ottima prestazione, c’è il rammarico per non aver portato a casa un risultato positivo che iavrebbero meritato – esordiscenel post partita di Bergamo –. Dovremo far tesoro di questa sconfitta per cercare di capire cosa non ha funzionato per non essere riusciti a portar via un risultato positivo dopo una prestazione di questo spessore. Naturalmente quando si perde non si può essere soddisfatti al cento per cento". Ancora una volta, però, l’Empoli si prende tanti complimenti per la determinazione e il coraggio con cui si è giocato a viso aperto la partita in casa della squadra più in forma del campionato quale l’Atalanta, capace di conquistare ben undici vittorie consecutive.