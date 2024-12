Crisi dell’auto i costruttori europei temono la maxi-stangata dall’Ue | Multe per 16 miliardi di euro Ma è guerra di cifre con gli ambientalisti

Leggi su Open.online

Lepee per idi automobili che non rispettano i limiti sulle emissioni di CO2 rischiano di trasformarsi in una batosta da 16di. O almeno, questo è quanto denuncia Acea, l’Associazionepea che rappresenta le sedici case automobilistiche più grandi del Vecchio Continente. Nel 2025 scatteranno le primedella Commissionepea per quelle aziende che non sono state in grado di ridurre le emissioni di anidride carbonica del proprio parco veicoli. Una scadenza che si inserisce nel più ampio pacchetto di misure del Green Deal, che ambisce a trasformare l’economiapea nel segno dell’ecologia e della sostenibilità.«Dalleun impatto fino a 16»Nel 2024, le vendite di auto elettriche inpa sono state di gran lunga inferiori alle aspettative.