Justcalcio.com - Chi è il giocatore inglese più costoso di tutti i tempi?

Leggi su Justcalcio.com

Sito:C’è un certo fascino nei confronti di un talentuoso calciatore, dato che è il luogo in cui si è disputata la prima partita del mondo e in gran parte considerato il luogo di nascita del gioco.Fascino e calcio prevedibilmente si mescolano in un forte cocktail dal sapore di denaro, quindi non ti sorprenderà apprendere che alcuni dei calciatori più costosi della storia sono cresciuti su queste sponde.Ma chi è in cima alla lista dei giocatori inglesi più costosi di? Continua a scorrere, ci sono alcune somme da far venire l’acquolina in bocca.Chi è ilpiùdi?Declan Rice e Jack Grealish hanno entrambi venduto per somme incredibili negli ultimi anni (Credito immagine: Getty)È un pareggio! Entrambi Riso Declan E Jack Grealish è arrivato rispettivamente all’Arsenal e al Manchester City per un compenso base di £ 100 milioni.