Brasile, aereo privato si schianta contro un edificio: 10 morti, una famiglia intera distrutta

Un tragico incidenteha causato la morte di dieci membri di una stessaa Gramado, in. Le vittime erano a bordo di un, un Piper Cheyenne, che si èto in un’area commerciale. Il velivolo era pilotato da Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, un imprenditore di 61 anni, insieme ai suoi familiari.Leggi anche: “Ma che fanno?”. Grande Fratello, esplode la passione: si infilano sotto le coperte, pubblico a bocca apertaL’incidente è avvenuto domenica 22 dicembre, poco dopo il decollo dalla vicina Canela. L’ha colpito la canna fumaria di une successivamente una casa, prima di precipitare su un negozio di mobili, come riportato dalla segreteria per la sicurezza dello Stato di Rio Grande do Sul.Anche una locanda ha subito danni significativi.