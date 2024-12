Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya, top corto e mini-abito: il video (rubato) da restarci secchi | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una preparazione agli Australian Open decisamente. fashion per la tennista russa, fidanzata di Jannik Sinner che ha posato per la rivista Harper's BAZAAR Australia, alla quale ha concesso anche un'intervista, e si è mostrata in tutto il suo splendore. Per una volta modella e non campionessa di smash e volée con la racchetta. Dopo alcuni mesi turbolenti, la relazione con il campione italiano sembra essere ripartita a gonfie vele, anche se lei sta a Miami, mentre Sinner ha scelto Dubai con il suo team per prepararsi al torneo di Melbourne. A testimonianza di ciò, tra un allenamento e l'altro, la visita negli Emirati di Nikolay Kalinskiy, fratello di, ampiamente documentata sui social. Con lui anche la moglie Valeria e i loro due figli. Sui suoi profili social, invece,mantiene un profilo basso e documenta tutti gli step di allenamento in vista dei prossimi impegni ufficiali, ma i segnali di sottintesi di feeling con il suo fidanzato non mancano.