Ilfattoquotidiano.it - Aggrediscono i poliziotti che erano arrivati alla stazione ferroviaria dopo una segnalazione: due arresti a Città di Castello. Il video

Sono stati arrestati con l’accusa di avere aggredito deidi, in provincia di Perugia. Gli agenti della Polizia di Statodel luogoche era stata segnalata la presenza di un consistente numero di ragazzi che infastidivano gli altri passeggeri a bordo di un treno in arrivo.Secondo la ricostruzione fornita dquestura, gli agenti – appena giunti sul posto – sono stati aggrediti da un tunisino di 41 anni in evidente stato di ebrezza alcolica e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo ha prima minacciato e ingiuriato gli agenti, poi si è scagliato contro l’auto di servizio, colpendola con pugni, calci e sputi. La polizia ha riferito che l’uomo, approfittando della confusione creatasi per i passeggeri appena scesi dal treno in arrivo, ha telefonato a un suo amico, invitandolo a portarsi sul posto, al fine di partecipare all’aggressione contro gli agenti.