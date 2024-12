.com - Agenti AI: la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale

Negli ultimi anni, l’intelligenza(AI) ha compiuto passi da gigante, introducendo strumenti sempre più sofisticati che vanno oltre i tradizionali chatbot. Tra queste innovazioni emergono gli “AI“, progettati per eseguire compiti specifici in risposta a semplici comandi umani. Questirappresentano un’evoluzione significativa, promettendo di automatizzare attività complesse e migliorare l’efficienza in vari settori.AGI e il futuro: limiti e prospettive degli LLMCosa sono gliAI?Un agente AI è uno strumento tecnologico in grado di apprendere dettagliatamente un determinato ambiente e, con pochi input umani, risolvere problemi o svolgere compiti specifici in quell’ambito. Ad esempio, un termostato intelligente può percepire la temperatura di una stanza e regolare il riscaldamento di conseguenza.