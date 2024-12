Tvzap.it - Aereo precipita e si schianta contro un edificio: morte diverse persone

Una tragedia aerea ha sconvolto la città di Gramado, rinomata meta turistica nel sud del Brasile, dove dieci membri della stessa famiglia hanno perso la vita in un drammatico incidente. Il piccolo velivolo privato Piper Cheyenne, si èto ieri, domenica 22 dicembre,un quartiere commerciale, causando devastazione e un numero significativo di feriti a terra.Leggi anche: Giubileo, Matteo Bassetti lancia l’allarme: cosa rischiamo in ItaliaLeggi anche: Doppia scossa di terremoto in Italia avvertita dalla popolazionee siunNella giornata di ieri l’pilotato da Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, un uomo d’affari di 61 anni, era partito poco prima dalla vicina città di Canela. Purtroppo, pochi minuti dopo il decollo, il velivolo ha colpito la canna fumaria di un, successivamente una casa e infine si ètoun negozio di mobili.