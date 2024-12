Oasport.it - Volley femminile, Conegliano punta al tris d’oro nella finale del Mondiale per Club con il Tianjin

Leggi su Oasport.it

La prima volta di una squadra cinese innelper, la prima volta dopo otto anni senza una squadra turca in, la quarta volta per la Prosecco Doc Imococheal terzo successo iridato della sua storia.controBohai Bank è tutto questo e molto di più perché si preannuncia una sfida spettacolare tra le padrone di casa vere, la formazione cinese, e le padrone di casa virtuali visto che la presenza di Zhu farà in modo che molto del tifo locale sia indirizzato verso, come è stato per tutta la settimana.L’Imoco parte con i favori del pronostico perché anche in terra cinese la squadra di Santarelli ha confermato di essere molto vicina ad una macchina perfetta: quattro partite e quattro 3-0 con qualche sofferenza qua e là ma anche con una capacità incredibile di far pendere l’ago della bilancia dalla parte giusta anche quando tutto è molto complicato, come ad esempio nel primo set della semidi ieri, giocato ad altissimo livello da Milano ma poi vinto in volata dalla formazione veneta con alcune giocate straordinarie delle attrici principali.