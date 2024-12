Puntomagazine.it - Varcaturo, furti in abitazione fermati ladro e ricettatori

Carabinieri fermanoe denunciano, tutti nello stesso campo romI Carabinieri delle Stazioni die Secondigliano hanno sottoposto a fermo un 27enne domiciliato nel campo rom di Secondigliano, già noto alle Forze dell’Ordine.È gravemente indiziato di furto aggravato: in particolare, di essersi introdotto, nel mese di agosto, in casa di un uomo residente a, dopo aver forzato la finestra, per rubare gioielli ed orologi di valore. I Carabinieri lo hanno scovato in una baracca. Ha provato a fuggire ma inutilmente. È stato condotto in caserma e, dopo le formalità, associato al carcere di Poggioreale.Mesi fa, a poche ore dal fatto, i militari avevano già identificato e denunciato per ricettazione coloro che erano stati trovati in possesso del maltolto: un 34enne e la moglie 32enne, abitanti nello stesso campo.