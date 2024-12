Calciomercato.it - Tegola Atalanta, Retegui KO: Inter a rischio

Nel corso del ventesimo minuto di gioco, Gasperini è stato costretto a sostituire il capocannoniere della Serie A: sostituzione obbligataPrimo tempo piuttosto complicato per l’di Gasperini quello che è entrato nella sua fase più calda della sfida contro il Lecce. Dopo essere passata in svantaggio per effetto della rete siglata Colombo, la ‘Dea’ ha perso per infortunio Mateo, uscito a causa di un problema di natura muscolare.KO:(LaPresse) – Calciomercato.itDopo un allungo nell’intento di arrivare in anticipo su un pallone vagante, il bomber dell’si è fermato, richiamando subito l’attenzione dello staff medico dei bergamaschi. Toccatosi all’altezza della parte alta della coscia sinistra,ha provato a stringere i denti, ritornando in campo.