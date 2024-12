Game-experience.it - SEGA sta prendendo in considerazione un suo servizio in abbonamento come Xbox Game Pass

stainla possibilità di lanciare undidedicato ai propri giochi, seguendo sostanzialmente il modello di successo die PlayStation Plus.Nel corso di una nuova intervista con la BBC, organizzata in occasione del lancio di Sonic 3 Il Film, il presidente Shuji Utsumi ha definito i servizi inun qualcosa di “molto interessante” e ha confermato che attualmente stanno “valutando alcune opportunità” all’interno del publisher giapponese, senza però svelare dettagli concreti.Questo progetto disi inserisce in una strategia più ampia per rilanciare l’immagine dell’azienda a livello globale, cercando in questo modo di rafforzare la sua posizione nell’industria videoludica. Utsumi ha dichiarato di voler portare “una mentalità rock and roll” nella produzione di giochi e di voler creare titoli che superino le aspettative del pubblico.