Oasport.it - LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz 2024 in DIRETTA: ancora un rinvio, il nuovo orario di partenza

11.35 Chi ama lo sci, sa che giornate come questa possono capitare. Nel 90% dei casi alla fine la gara viene cancellata, ma c'è sempre quel 10% che fa sperare. Intanto spostata alle 12.30.11.09 Al momento c'è un vento molto forte. Inoltre, nella parte centrale della pista, c'è anche la nebbia. Si attenderà probabilmente fino alle 14.00, ma le percentuali che si gareggi non sono alte.10.54, stavolta alle 12.00. Aumenta il rischio di una cancellazione.10.20 spostata alle 11.30. Le condizioni meteo mettono a rischio lo svolgimento della gara.8.50 Buongiorno amici di OA Sport. C'è nebbia nella parte centrale della pista a St.