16.24 La presidente del Consiglio, Giorgia, è nella base aerea di Siauliai in, perre il contingenteno impegnato nella missione Baltic Air Policing della Nato il cui scopo è la difesa dello spazio aereo delle Repubbliche baltiche. La premier ha lodato la professionalità e l'eroismo deiche le consentono "sui tavoli che contano di difendere gli interessi nazionali". Poi ha citato il Signore degli Anelli: "Non si sceglie di essere soldato per odio" ma "perché si ama la patria".